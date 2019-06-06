Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию МосквыРБК 10:05

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
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Сергей Собянин рассказал о цифровой трансформации столицы на форуме в Петербурге

Вечерняя Москва12:19

Греф и Собянин на ПМЭФ обменялись остротами

Взгляд.ру11:32

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

РБК10:05

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

РИА Новости10:44

Собянин рассказал о своей мечте, связанной с Москвой и Лондоном

Daily Storm10:26

Во время дискуссии на ПЭФ глава Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин обменялись колкостями

Эхо Москвы11:13

Греф – Собянину: Вы же любите весь город перекопать. Собянин – Грефу: Вы вообще можете не развиваться, вы – монополисты

Фонтанка.Ру09:43
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Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Игры

Baldur’s Gate 3 покажут в рамках презентации Google Stadia

With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https: / / t.co / FjlUPwmQH3 — Liam Robertson (@ Doctor_Cupcakes) June 3, 2019 А инсайдер Лиам Робертсон написал, что именно на этой презентации Larian Studios анонсирует Baldur's Gate 3.
Обновлено 04 июня в 04:47
Футбол

Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Обновлено вчера в 11:39
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.
Обновлено в 12:50
Экономика

«Трансмашхолдинг», РЖД и Роснано создадут гибридные локомотивы

"Трансмашхолдинг", РЖД и Роснано подписали трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода на базе отечественных литий-ионных аккумуляторных батарей для работы на пассажирских вокзалах крупных городов.
Обновлено в 06:31
Футбол

Пепе пропустит финал Лиги наций

Защитник сборной Португалии Пепе не поможет своей команде в финале Лиги наций из-за травмы, сообщает A Bola.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне

Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Покупку Турцией С-400 сочли риском для США

Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
Обновлено в 13:29
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»

Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
Обновлено в 04:02
Авто

В России начались продажи нового Range Rover Evoque

В России стартовали продажи кроссовера Range Rover Evoque второго поколения.
Обновлено в 05:59
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Футбол

Клубы РПЛ назвали условие для расширения лиги до 18 команд

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата страны по футболу не только до 18 команд, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Обновлено в 10:01
Авто

Volkswagen Golf R сразился в гонке с новым Cupra Ateca

Автомобили сразились в гонке по прямой.
Обновлено в 12:20
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