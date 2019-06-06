Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию МосквыРБК 10:05

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

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