Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию МосквыРБК 10:05

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.

Происшествия Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства.

Политика Осипов выдвинулся на выборы губернатора Забайкальского края Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 7 июня выдвинулся на сентябрьские выборы губернатора, он идёт самовыдвиженцем.

Политика Перу вводит визовый режим с Венесуэлой Как пояснил президент Перу Мартин Вискарра, визовый режим вводится из-за наплыва мигрантов.

Армия и оружие США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике США опасаются, что Россия в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для Москвы решения по этому вопросу, говорится в обнародованной в пятницу стратегии Пентагона в Арктике.

Экономика На Сахалине построят гостиницу сети Hilton О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Шоу-бизнес Дочь Анджелины Джоли пьёт гормоны для смены пола Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт на протяжении года принимает гормональные препараты для того, чтобы выглядеть более мужественно и в результате сменить пол.

Технологии «ИКС Холдинг» создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона» Компании "МегаФон", YADRO (входит в "ИКС Холдинг") и Dell Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы "МегаФона".

Религия Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш» Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Политика Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.

Политика NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.

Футбол Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом сезоне Болельщики «Краснодара» признали шведского полузащитника Виктора Классона лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

Политика Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Политика Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Общество Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Находиться на солнце не более четырех часов, пользоваться защитным кремом и не забывать про уход за кожей в связи с наступившей в столице жарой советует врач-дерматовенеролог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова.

Происшествия В Пермском крае возбудили дело из-за инсценировки депутатом нападения В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания, после того как он попытался инсценировать собственное убийство.

Общество Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.