Экономика

Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри СбербанкаРБК 02:07

В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума, передает ТАСС.
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Герман Греф
Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены.
— Герман Греф, российский политикФедералПресс 04:33

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