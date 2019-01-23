Экономика

Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри СбербанкаРБК 02:07

В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума, передает ТАСС.
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Герман Греф пообещал отменить комиссии за денежные переводы внутри Сбербанка

Эхо Москвы02:33

Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри Сбербанка

РБК02:07

Сбербанк частично отменил внутреннюю комиссию

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Сбербанк отменит комиссию за переводы внутри территориальных банков

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Life.ru01:50

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Интерфакс01:09

Сбербанк отменил комиссии за переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов

ТАСС01:05
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