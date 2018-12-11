Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.

Сбербанк России как экосистема может получить новое название, в то же время в финансовой части бренд сохранится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название

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