Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: из него может пропасть слово «банк», рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. «Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы эту тему проговариваем», — рассказал Греф.

с чего всё началось

Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.

Сбербанк России как экосистема может получить новое название, в то же время в финансовой части бренд сохранится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название

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