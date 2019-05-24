Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском 09:57

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.

Политика Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Культура Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети» По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.

Происшествия В центре французского Лиона прогремел взрыв Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Глава администрации Зеленского поддержал переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан поддержал переговоры с Россией, сообщается на сайте новоизбранного лидера.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Армия и оружие Минобороны сообщило о возможности инсценировки химатак в Сирии В Сирии высока вероятность инсценировки применения отравляющих веществ боевиками с целью обвинения властей Сирии, сообщил генерал-майор Виктор Купчишин.

Армия и оружие Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.

Футбол Роналду показал свой новый автомобиль Нападающий «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел новый автомобиль - McLaren Senna. Стоимость спорткара составляет 850 тысяч евро.

Общество Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Гаджеты Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Кино Появился первый трейлер нового «Терминатора» Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Политика Гройсман создаст партию для выборов в Раду Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".

Происшествия Депутат арестован за попытку заживо сжечь своего оппонента Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.

Политика Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17 Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.

Происшествия В Туле неизвестный расстрелял полицейского Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).