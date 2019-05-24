Экономика

Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском 09:57

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

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Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

РБК08:22

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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