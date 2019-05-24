Экономика
Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском 09:57
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
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Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
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Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
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Трое боевиков ликвидированы в Кизилюртовском районе Дагестана
Сотрудники силовых структур ликвидировали в Дагестане трех боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
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Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
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Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
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Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
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