Экономика

Греф ожидает введения санкций США на два некрупных российских банка
ТАСС
03:14

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что США в следующем году могут ввести новые санкции в отношении двух некрупных российских банков. Такое мнение глава кредитной организации высказал в ходе публичной дискуссии First talk с клиентами банка.
ТАСС03:14
Герман Греф
Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня - это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц.
— Герман Греф, российский политикТАСС 03:14

Подробнее о событии

Греф ожидает введения санкций США на два некрупных российских банка

ТАСС03:14

Греф оценил угрозу новых антироссийских санкций для банков

Известия01:53

Греф не исключил санкций США против двух российских банков в 2019 году

РБКвчера в 15:37

Греф анонсировал новые санкции США против двух российских банков

Реальное времявчера в 15:22

Греф заявил, что пока не видно, что санкции США будут носить «закритический» характер

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:14

Греф не ожидает в ближайшее время жестких санкций против российских банков

Ведомостивчера в 12:45

Греф анонсировал новые санкции США против двух «некрупных» российских банков

Интерфаксвчера в 12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Энергетика

Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»

Обновлено в 09:26
Экономика

Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

Палладий в ходе торгов в среду обошел золото, став самым дорогим металлом. По данным Bloomberg, это произошло впервые с октября 2002 года.
Обновлено в 09:30
Экономика

Еврокомиссия представила план по отказу от доллара

Еврокомиссия представила программу по усилению глобальной роли евро, чтобы валюта могла быть полноценным участником международной арены и отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минфин предупредил о рисках отсрочки ипотечных выплат для граждан

Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев назвал хорошей идею предоставления отсрочки по выплате ипотеки для граждан в трудных жизненных ситуациях, но отметил, что это может повлечь за собой некоторые издержки.
Обновлено в 08:59
Финансы

Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 декабря по 14 января 366,1 млрд рублей.
Обновлено в 08:15
Экономика

Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января

Правительство Москвы утвердило повышение стоимости коммунальных и жилищных услуг с 1 января 2019 года, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 09:28
Экономика

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ.
Обновлено в 08:55
Энергетика

Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Обновлено в 09:29
Экономика

К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»

МВД России купит почти 100 тысяч комплектов наручников «Нежность». Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Обновлено в 09:21
Экономика

ФАС одобрила объединение активов Fox и Disney в России

Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение активов Walt Disney Company и 21st Century Fox на территории России.
Обновлено в 09:20
Экономика

Промсвязьбанк подал иск на 2,1 млрд рублей к «О1 Груп Финанс»

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании "О1 Груп Финанс" (осуществляет финансовые вложения для инвесткомпании O1 Group Бориса Минца), сумма исковых требований - 2,132 млрд рублей, следует из картотеки суда.
Обновлено в 08:55
Экономика

Штат сотрудников банковского надзора ЦБ РФ сокращен на 45%

Центральный банк РФ на 45% сократил персонал, занимавшийся банковским надзором в центральном аппарате и в территориальных подразделениях регулятора.
Обновлено в 08:50
Экономика

Госдума поддержала запрет на уличные электронные табло с курсами валют

Госдума во втором чтении приняла поправку к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которая вводит запрет на размещение электронных табло с курсами валют снаружи здания банка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Экономика

Волгоградская область третий раз подряд приняла бездефицитный бюджет

Депутаты Волгоградской областной думы приняли в третьем и окончательном чтении бездефицитный бюджет региона на 2019 год и профицитный бюджет на плановый период 2020 и 2021 годов, сообщила облдума.
Обновлено в 08:17
Экономика

Минфин: ЦБ займется регулированием всех лизинговых компаний

Банк России получит полномочия по регулированию всех компаний в лизинговой отрасли, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению в законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:54
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное