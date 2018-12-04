Политика

Греф ожидает введения санкций США на два некрупных российских банка
ТАСС
03:14

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что США в следующем году могут ввести новые санкции в отношении двух некрупных российских банков. Такое мнение глава кредитной организации высказал в ходе публичной дискуссии First talk с клиентами банка.
ТАСС03:14
Герман Греф
Очевидно, что в начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня - это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц.
— Герман Греф, российский политикТАСС 03:14
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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