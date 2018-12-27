Финансы

Греф ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году
Ведомости
08:28

«В текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки», — сказал предправления Сбербанка. Греф также допустил повышение кредитных и депозитных ставок в начале 2019 г. в связи с тем, что Центробанк возобновит закупки иностранной валюты.
Ведомости08:28
Герман Греф
У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикЭкономика сегодня 05:43

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