Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Политика Зеленский подписал первый президентский указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, приняв полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Гаджеты Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.

Футбол Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ» Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Экономика Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Происшествия Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.

Политика Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией Напомним, на прошлой неделе полковнику Федеральной службы безопасности Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в размере около 850 тыс. долларов (порядка 55 млн рублей).

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Космос Материал мантии нашли в кратере Луны В кратере Луны китайские учёные нашли материал мантии.

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.

Шоу-бизнес Молодой муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочки Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.

Шоу-бизнес Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Музыка Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.

Политика Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.

Экономика В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.

Общество В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Политика В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.

Политика Лидера арт-группы «Война» Воротникова арестовали в Германии Лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова арестовали в Германии. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается в Twitter организации.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.

Космос С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик Команда космического телескопа «Хаббл» получила изображение галактики NGC 4485, подвергшейся гравитационному влиянию более крупной галактики NGC 4490.

Общество ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Общество Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге оставят В Екатеринбурге забор на месте строительства храма Святой Екатерины будет сохранён.