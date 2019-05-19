Экономика

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.
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Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Рувчера в 10:19

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАССвчера в 08:35

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 09:54

Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газетавчера в 09:43

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ruвчера в 09:26

Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%

Финмаркетвчера в 10:00

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ruвчера в 08:34
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Политика

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В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
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Политика

Guardian: Петров и Боширов действовали не одни

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Обновлено в 09:06
Футбол

КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.
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Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

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Обновлено в 06:50
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 07:43
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:37
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Космос

Гранит науки: Гипотетическую первую молекулу Вселенной удалось обнаружить в космосе

Ионы гидрида гелия, которые предполагались первым типом молекул, образовавшихся во Вселенной после Большого взрыва, удалось заметить в космическом пространстве, сообщает Science News.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:41
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Активиста наказали штрафом в 100 тысяч за выбитый зуб полицейского

Обновлено в 07:54
Экономика

Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком

Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной

После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.
Обновлено в 07:14
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 08:30
Экономика

В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска

Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.
Обновлено в 08:50
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
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Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Религия

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
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