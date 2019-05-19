Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Энергетика В Европе отказались платить России за «грязную» нефть Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.

Политика Guardian: Петров и Боширов действовали не одни В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.

Футбол КДК проведёт сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по инциденту, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2). Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Экономика Министр труда пообещал увеличить МРОТ В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.

Культура Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер» Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политика Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.

Космос Гранит науки: Гипотетическую первую молекулу Вселенной удалось обнаружить в космосе Ионы гидрида гелия, которые предполагались первым типом молекул, образовавшихся во Вселенной после Большого взрыва, удалось заметить в космическом пространстве, сообщает Science News.

Происшествия МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Музыка Во Франции умер певец Нильда Фернандес В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Экономика Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank.

Гаджеты Huawei отреагировал на действия Google Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Шоу-бизнес Бари Алибасов ответил на слухи о расставании с Федосеевой-Шукшиной После свадьбы продюсера и композитора Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, состоявшейся в 2018 году, в прессе не стихают слухи о том, что в отношениях супругов все вовсе не так гладко.

Экономика В аэропорту Кызыла планируют открыть международный пункт пропуска Международный пункт пропуска планируется открыть в аэропорту Кызыла в целях развития туризма в Туве.

Футбол У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Происшествия В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).