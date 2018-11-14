Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.
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Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Коммерсантъвчера в 16:00

Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Рувчера в 10:19

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАССвчера в 08:35

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Российская газетавчера в 09:43

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ruвчера в 09:26

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 09:54

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ruвчера в 08:34
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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