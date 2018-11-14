Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Происшествия Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Экономика NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.

Политика Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Политика Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посетовал на то, что Германия не воспринимает Россию как угрозу и ради своих экономических амбиций реализует «Северный поток – 2».

Футбол «Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге Европы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Оба клуба представят страну в Лиге Европы.

Экономика Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2» Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.

Авто Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.

Общество Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Кино HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого запада» Телеканал HBO опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер третьего сезона сериала «Мир Дикого запада», которым занимаются шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Кино Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо Исполнительница роли Дейнерис Таргариен, актриса Эмилия Кларк, попрощалась с сериалом "Игра престолов".

Хоккей Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Экономика Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).

Происшествия В результате стрельбы в бразильском баре погибли 11 человек В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.

Происшествия Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.