Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Греф: ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8%

News.ruвчера в 09:26

Герман Греф не исключил снижение ставок по ипотеке до 8% к 2020 году, но конкретики избежал

Фонтанка.Рувчера в 10:19

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Известиявчера в 09:54

Греф рассказал, когда ставки по ипотеке снизятся до 7-8 процентов

Российская газетавчера в 09:43

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Коммерсантъвчера в 16:00

Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2020 году

ТАССвчера в 08:35

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Вести.Ruвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Мужчина и женщина устроили поножовщину в Колпинском районе

Жители поселка Понтонный в Колпинском районе устроили драку поножовщину, в которой досталось несовершеннолетнему подростку, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:57
Баскетбол

Андрей Ватутин: «Димитрис Итудис сделал меня счастливым»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин после победы над «Анадолу Эфесом» в финале Евролиги (91:83) заявил, что главный тренер Димитрис Итудис сделал его счастливым.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по месту для храма Екатерины

Обновлено в 02:01
Путешествия

Москвичей пригласили на тридцать бесплатных экскурсий

Обновлено в 00:38
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено вчера в 17:39
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено вчера в 08:53
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено вчера в 07:47
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Омской области мать заперла сына в сарае на ночь за прогулы в школе

В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное