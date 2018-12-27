Финансы

Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России
РИА Новости
03:32

Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, сам Сбербанк выдает ипотеку на грани рентабельности.
РИА Новости03:32
Герман Греф
У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикЭкономика сегодня 05:43

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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