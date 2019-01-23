Финансы

Греф ожидает, что ставки по ипотеке снизятся к концу годаРИА Новости 01:02

Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе.
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Ипотечным ставкам предрекли снижение

Lenta.ru01:58

Банки заговорили об обязательном подтверждении передачи первоначального взноса

Business FM Уфавчера в 07:32

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года

RT на русском01:28

Механизм с эскроу-счетами приведет к росту ставок по ипотеке - Греф

Интерфакс01:16

Глава Сбербанка предупредил о возможности неожиданного прихода рецессии в экономике

ТАСС02:03

Сбербанк пока не планирует менять ипотечные ставки

РИА Новости01:03

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года

Ведомости01:56
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Авто

«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 01:33
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Обновлено в 00:49
Происшествия

Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика

Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Экономика

В России могут отменить льготные тарифы для электроплит

По данным газеты, в России могут ввести три тарифа для населения: базовый (при потреблении до 300 кВтч в месяц на лицевой счет), повышенный (свыше 300 кВтч) и экономически обоснованный (при потреблении более 500 кВтч).
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Авто

Минпромторг показал процесс создания лимузина Aurus на видео

Минпромторг показал на видео все этапы работ над автомобилем: от разработки эскизов до запуска в производство и установки фирменного шильдика Aurus на капоте.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Происшествия

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Технологии

«Одноклассники» выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей

По данным компании, аудитория mobile only в 2018 году впервые превысила отметку 35 млн пользователей.
Обновлено в 01:00
ЖКХ

В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения

Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено вчера в 23:01
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Технологии

Telegram запустит блокчейн-платформу в марте

Ожидается, что ее запуск состоится в марте. Сейчас же, по данным издания, платформа TON готова примерно на 90%.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва

Обновлено вчера в 20:40
Футбол

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено вчера в 14:18
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Криса Брауна вновь обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 11:35
Экономика

В России начал дорожать импортный алкоголь

Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — повысили цены на свою продукцию с 2019 года.
Обновлено в 01:30
Здоровье

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок.
Обновлено вчера в 19:03
Транспорт

Новые вагоны «Москва» пополнят парк столичного метро

Новые составы имеют сквозной проход через весь состав и увеличенные дверные проемы.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Самаре три человека пострадали из-за утечки горячей воды

Три человека получили ожоги в результате порыва трубы с горячей водой в Кировском районе Самары, сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

В случае, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по территории Сирии, Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, заявил сирийский постпред в ООН Башар аль-Джаафари.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Эксперты рассказали о последствиях отказа писать от руки для мозга

Эксперт подчеркнул, что, если человек перестает писать, то начинает атрофироваться определенная часть мозга.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестра

Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.
Обновлено в 01:21
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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