Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от властиРИА Новости 12:34

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

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