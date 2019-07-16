Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".Интерфакс06:51
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Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»
По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Политика
У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг
Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Политика
США могут предложить России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона
Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000
Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Авто
Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться
В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49
Кино
В Москве бесплатно покажут фильмы Шукшина
Обновлено в 05:23
Политика
Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
Обновлено в 07:08
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Наука
Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа
Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Футбол
В РПЛ рассказали о конфликте фанатов «Зенита» с Росгвардией в перерыве игры с «Тамбовом»
Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин по итогам 1-го тура РПЛ рассказал о нескольких задержаниях болельщиков.
Обновлено в 07:11
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12