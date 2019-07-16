Экономика

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".
Интерфакс06:51

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Греф отрицает информацию о разрыве партнерства с «Яндексом»

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Сбербанк надеется развивать технологии искусственного интеллекта с «Яндексом» и Mail.ru

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Lenta.ru09:29

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

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Греф: Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с «Яндексом»

ПРАЙМ06:27
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Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
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Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.
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Шоу-бизнес

Дочь Маргариты Тереховой: «Мама тяжело переживала свое одиночество»

По словам дочери, Терехова тяжело переживала расставания и нуждалась в поддержке.
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Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Политика

У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг

Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.
Обновлено в 09:38
Политика

США могут предложить России новый договор по ядерному оружию

Обновлено вчера в 20:44
Кино

Джордж Мартин не учтет мнение фанатов в финале «Песни льда и пламени»

Обновлено в 08:16
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

Обновлено в 08:29
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона

Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 08:46
Интернет

Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000

Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Авто

Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Общество

Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля

Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Политика

Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала

Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться

В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
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Кино

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Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.
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Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Наука

Искусственный интеллект создал первую вакцину от гриппа

Эксперимент показал, что соединения, которые предложил SAM, повышают эффективность вакцины от гриппа намного лучше, чем все известные сегодня аналоги.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Футбол

В РПЛ рассказали о конфликте фанатов «Зенита» с Росгвардией в перерыве игры с «Тамбовом»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин по итогам 1-го тура РПЛ рассказал о нескольких задержаниях болельщиков.
Обновлено в 07:11
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Петрову не предлагали сняться в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Обновлено в 02:36
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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