с чего всё началось

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Происшествия В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком, однако никто не пострадал.

Происшествия Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.

Политика Украина анонсировала обмен пленными с Россией По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.

Политика В Раду внесли законопроект об отмене языкового закона Депутаты от партии «Оппозиционный блок» внесли в Верховную раду законопроект об отмене языкового закона, сообщается на сайте украинского парламента.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.

Авто Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером Первым шагом станет выпуск нового кроссовера (или кросс-универсала), который с 2021 года заменит сразу три модели – Ford Mondeo, Ford S-Max и Ford Galaxy.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.

Политика Суд в Амстердаме не смог решить судьбу скифского золота Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление голландской инстанции.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Политика Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр.

Политика Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу «Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.

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Общество Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.

Футбол В РПЛ рассказали о конфликте фанатов «Зенита» с Росгвардией в перерыве игры с «Тамбовом» Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин по итогам 1-го тура РПЛ рассказал о нескольких задержаниях болельщиков.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).