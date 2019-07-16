Экономика

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»

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Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

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Греф: Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с «Яндексом»

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Коммерсантъ07:31

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Интерфакс06:51

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ТАСС06:48

«Нет никаких оснований». Греф опроверг сообщения о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Forbes07:32
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Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

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Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
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Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Происшествия

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Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
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Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
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УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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Восемь молодых врачей Северной Осетии смогут повысить квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Рязани.
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

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Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
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Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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