Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".Интерфакс06:51
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Армия и оружие
Уфолог оценил планы штурма Зоны 51
Обновлено в 12:02
Политика
Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными
По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.
Обновлено в 10:23
Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука
Аэрогелевые щиты из кремнезема могут позволить колонизировать Марс
Специалисты из Гарвардского и Эдинбургского университетов предложили использовать на Марсе аэрогелевые щиты из кремнезема (SiO2).
Обновлено в 10:41
Политика
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО
Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов
Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
Обновлено в 04:06
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество
Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды
Столичный Департамент торговли и услуг предупредил рестораторов о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара
По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера
Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.
Обновлено в 10:32
Транспорт
Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу
Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ
Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Авто
Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 00:10
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Происшествия
«Роскосмос» обещал не торопить комиссию по изучению дыры в «Союзе»
«Роскосмос» не будет торопить комиссию, которая расследует появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 11:33
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика
Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе
Согласно выводам следственной группы "Боинг" был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова
Лидия Федосеева-Шукшина без объяснения причин переписала свое старое завещание на Бари Алибасова, оставив супругу квартиру.
Обновлено в 08:04
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Обновлено в 07:36