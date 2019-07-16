Экономика

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
Читать в источнике
с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".
Интерфакс06:51

Подробнее о событии

Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»

Lenta.ru09:29

Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости07:49

«Нет никаких оснований». Греф опроверг сообщения о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Forbes07:32

Греф отрицает информацию о разрыве партнерства с «Яндексом»

Коммерсантъ07:31

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Интерфакс06:51

Сбербанк не собирается прекращать сотрудничество с «Яндексом»

ТАСС06:48

Греф: Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с «Яндексом»

ПРАЙМ06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

Обновлено в 12:02
Политика

Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Обновлено в 11:53
Политика

Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными

По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.
Обновлено в 10:23
Политика

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Наука

Аэрогелевые щиты из кремнезема могут позволить колонизировать Марс

Специалисты из Гарвардского и Эдинбургского университетов предложили использовать на Марсе аэрогелевые щиты из кремнезема (SiO2).
Обновлено в 10:41
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов

Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.
Обновлено 14 июля в 01:03
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Кино

Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»

Обновлено в 04:06
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество

Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Столичный Департамент торговли и услуг предупредил рестораторов о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 10:33
Футбол

«Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара

По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.
Обновлено в 08:29
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол

УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера

Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.
Обновлено в 10:32
Транспорт

Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу

Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ

Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.
Обновлено в 11:57
Игры

CD Projekt RED и Dark Horse выпустят книгу по миру Cyberpunk 2077

Обновлено в 12:24
Авто

Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом

Обновлено в 00:10
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Общество

В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением

По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Чечне самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
Обновлено в 10:53
Происшествия

«Роскосмос» обещал не торопить комиссию по изучению дыры в «Союзе»

«Роскосмос» не будет торопить комиссию, которая расследует появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 11:33
Авто

Volkswagen представил новую механическую трансмиссию

Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Политика

Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.
Обновлено в 11:45
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Политика

Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе

Согласно выводам следственной группы "Боинг" был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина без объяснения причин переписала свое старое завещание на Бари Алибасова, оставив супругу квартиру.
Обновлено в 08:04
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 07:36
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное