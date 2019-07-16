с чего всё началось

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Политика Мосгоризбирком признал подписи Азара и Ширвиндта действительными По словам Горбунова, подписи двух потенциальных избирателей признаны избиркомом действительными.

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Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.

Шоу-бизнес Какая диета помогла Пелагее вернуть форму после родов Интересно, что с течением времени певица достаточно сильно менялась, и в последние годы мы уже видим перед собой не «барышню-крестьянку» с округлыми формами, а настоящую роковую красотку, утонченную и изысканную.

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Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Общество Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды Столичный Департамент торговли и услуг предупредил рестораторов о надвигающейся непогоде.

Футбол «Барселона» хочет обменять Коутиньо и Дембеле на Неймара По информации AS, каталонцы готовы предложить сразу двух своих игроков в обмен на Неймара, а именно Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, отмечается, что "Барселона" также доплатит 40 млн.

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Транспорт Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы.

Армия и оружие Возможный глава Пентагона назвал главной целью США сдерживание РФ Кандидат на должность министра обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что основной целью Вашингтона в вопросе безопасности является сдерживание Москвы.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Общество В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением По словам представителя Минюста, «[в настоящее время] ФНС России реагирует на проблемы, возникающие при эксплуатации системы, и в кратчайшие сроки устраняет сбои, а также ежемесячно вводит в промышленную эксплуатацию новые версии системы, в которых учитываются выявленные в ходе работы недостатки».

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Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Происшествия «Роскосмос» обещал не торопить комиссию по изучению дыры в «Союзе» «Роскосмос» не будет торопить комиссию, которая расследует появление отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

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Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

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Политика Евросоюз призвал Россию признать вину за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе Согласно выводам следственной группы "Боинг" был сбит из установки, которую доставили на территорию, подконтрольную сепаратистам, из российской военной части.