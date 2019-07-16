с чего всё началось

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Авто В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи Госдума в третьем чтении приняла поправки, которые ужесточают ответственность за воспрепятствование работе врачей и непропуск машин скорой помощи.

Политика CNN: Ассанж руководил вмешательством в выборы США Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в период своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне регулярно встречался с хакерами.

Политика Дума приняла во втором чтении закон о шпионских гаджетах Госдума во вторник, 16 июля, приняла во втором чтении пакет законопроектов о шпионских приборах.

Политика На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.

Политика В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Гаджеты Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Политика Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Культура Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Происшествия Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.