Экономика

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".
Интерфакс06:51

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«Нет никаких оснований». Греф опроверг сообщения о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

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Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

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Греф отрицает информацию о разрыве партнерства с «Яндексом»

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Греф: Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с «Яндексом»

ПРАЙМ06:27
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В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

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Политика

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В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении

Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.
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Футбол

«Ростов» анонсировал матч со «Спартаком» словами Федуна о Карпине

Обновлено в 04:25
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

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США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
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Происшествия

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Происшествия

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Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Политика

Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота

В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
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Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
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Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
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Наука

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Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
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Турция отреагировала на санкции ЕС

Турция продолжит буровые работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на решение Евросоюза ввести санкции против республики.
Обновлено вчера в 23:41
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Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

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Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

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Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

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Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
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Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
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Происшествия

Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке

Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
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Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

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Зеленский заявил о планах провести на Украине Олимпийские игры

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, чтобы страна могла претендовать на проведение Олимпийских игр.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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