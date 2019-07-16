с чего всё началось

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Экономика Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.

Экономика Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Происшествия Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу 15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.

Экономика Пенсионеры в России отказались копить на старость Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.

Общество Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

Экономика ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.

Политика Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.

Политика В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.

Политика КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Происшествия Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Театры Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Авто В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Кино Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Футбол «МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.

Политика Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.

Технологии Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.