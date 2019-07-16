Экономика
Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
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с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".Интерфакс06:51
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Спорт
Елизавета Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио
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Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
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Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Экономика
Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления
Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу
15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Общество
В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой
В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Довбни
Обновлено в 09:01
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Технологии
Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу
Обновлено в 05:03
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Кино
Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках
Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар
Обновлено в 09:10
Футбол
«МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира
Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
Обновлено в 07:20
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Технологии
Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой
Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21