Экономика

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»Интерфакс 06:51

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .
Читать в источнике
с чего всё началось
8 июля The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле, из которого предполагалось вырастить "русский Amazon".
Интерфакс06:51

Подробнее о событии

Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»

Lenta.ru09:29

Греф: Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с «Яндексом»

ПРАЙМ06:27

Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости07:49

«Нет никаких оснований». Греф опроверг сообщения о «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

Forbes07:32

Греф отрицает информацию о разрыве партнерства с «Яндексом»

Коммерсантъ07:31

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Интерфакс06:51

Сбербанк надеется развивать технологии искусственного интеллекта с «Яндексом» и Mail.ru

ТАСС09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Спорт

Елизавета Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио

Обновлено в 06:06
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 00:34
Экономика

Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Экономика

Совет директоров «Лукойла» избрал новый состав правления

Совет директоров "Лукойла" утвердил новый состав правления из 15 человек, новым членом правления стал главный бухгалтер Вячеслав Верхов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Экономика

Пенсионеры в России отказались копить на старость

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено в 09:25
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Экономика

ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб

ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Политика

Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа

Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

Обновлено в 06:37
Политика

КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться

Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

В работе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел глобальный сбой.
Обновлено в 08:50
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Арсенал» объявил о трансфере Довбни

Обновлено в 09:01
Авто

В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП

Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Технологии

Отключенный энергоблок Белоярской АЭС возобновил работу

Обновлено в 05:03
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Кино

Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках

Известный ирландский актер театра и кино Карл Шилс скончался в возрасте 47 лет, сообщает Daily Mail сегодня, 16 июля.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар

Обновлено в 09:10
Футбол

«МЮ» сделает де Хеа самым высокооплачиваемым вратарём мира

Как сообщается, 28-летний испанец будет получать около 415 тыс евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым вратарём мира.
Обновлено в 07:20
Политика

Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен

В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Технологии

Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой

Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.
Обновлено в 04:13
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное