с чего всё началось

Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом" .

Греф опроверг сообщения о разрыве партнерства Сбербанка с «Яндексом»

Происшествия В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.

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Политика Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

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Политика В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Кино Фонд Романа Абрамовича поддержит экранизацию «Общаги-на-крови» В начале года Роман Абрамович создал фонд "Кинопрайм", целью которого стала поддержка российского кино.

Авто Nissan представил обновленный Skyline Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка.

Политика Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

Транспорт Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.

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