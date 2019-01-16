Экономика

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»Интерфакс 05:03

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре. В банках заявляли, что параметры проекта будут зависеть от оценки нанятого для этого Bain.
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Герман Греф
Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно, такого в планах.
— Герман Греф, российский политикURA.Ru 05:48

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Греф: создавать региональную авиакомпанию на базе Utair не планируется

Ведомости05:43

Сбербанк отрицает создание региональной авиакомпании на базе Utair

Коммерсантъ07:29

Греф назвал глупостью статью о планах Сбербанка стать владельцем Utair

РБК06:47

Глава Югры: решение о создании региональной авиакомпании на базе UTair пока не принято

ТАСС12:05

Греф опроверг создание региональной авиакомпании на базе «Ютэйр»

ПРАЙМ06:42

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе UTair

URA.Ru05:48

Сбербанк не планирует создавать региональную авиакомпанию на базе «ЮТэйр»

Интерфакс05:05
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Политика

Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия

Как ранее писал РБК, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой.
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Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

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Общество

YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
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Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.
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Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

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Авто

Skoda анонсировала новый кроссовер

Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Обновлено в 13:57
Гаджеты

Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

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Кино

Вышел первый тизер «Охотников за привидениями 3»

Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.
Обновлено в 13:20
Общество

«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток

Обновлено в 08:47
Музыка

Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Общество

На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров

В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Политика

США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Авто

McLaren презентовал родстер 600LT Spider

Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
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Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
Обновлено в 13:05
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
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Культура

В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров

В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров.
Обновлено в 10:38
Космос

NASA опубликовало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule

Из полученных от космического зонда «New Horizons» фотографий, работникам NASA удалось сложить анимационное видео его приближения к объекту Ultima Thule.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России

Портал «Медуза» напоминает, что Сбербанк долгое время был самой дорогой компанией России, но в августе прошлого года на фоне опасений новых санкций США уступил первенство «Роснефти».
Обновлено в 13:20
Происшествия

Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

Обновлено в 07:38
Происшествия

Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы

Обновлено в 13:53
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Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев на смартфоне

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Samsung позволит россиянам обменять свои часы на Galaxy Watch

Обновлено в 13:31
ЖКХ

От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир

Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Авто

Бюджетная копия Toyota Rush поступила к дилерам

Daihatsu и Toyota начали продажи бюджетной копии модели Toyota Rush, которая будет выпускаться под маркой.
Обновлено в 11:00
Общество

В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон

Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
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