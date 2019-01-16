Экономика
Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»Интерфакс 05:03
Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре. В банках заявляли, что параметры проекта будут зависеть от оценки нанятого для этого Bain.
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Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно, такого в планах.
— Герман Греф, российский политикURA.Ru 05:48
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Политика
Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия
Как ранее писал РБК, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой.
Обновлено в 14:22
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено в 12:07
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Авто
BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии
Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.
Обновлено в 09:16
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
Обновлено в 12:07
Кино
Вышел первый тизер «Охотников за привидениями 3»
Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.
Обновлено в 13:20
Общество
«Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток
Обновлено в 08:47
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Политика
США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля
США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
Обновлено в 13:05
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Культура
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров
В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров.
Обновлено в 10:38
Космос
NASA опубликовало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule
Из полученных от космического зонда «New Horizons» фотографий, работникам NASA удалось сложить анимационное видео его приближения к объекту Ultima Thule.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России
Портал «Медуза» напоминает, что Сбербанк долгое время был самой дорогой компанией России, но в августе прошлого года на фоне опасений новых санкций США уступил первенство «Роснефти».
Обновлено в 13:20
Происшествия
Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске
Обновлено в 07:38
Происшествия
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев на смартфоне
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Гаджеты
Samsung позволит россиянам обменять свои часы на Galaxy Watch
Обновлено в 13:31
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Авто
Бюджетная копия Toyota Rush поступила к дилерам
Daihatsu и Toyota начали продажи бюджетной копии модели Toyota Rush, которая будет выпускаться под маркой.
Обновлено в 11:00
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
Обновлено вчера в 22:57