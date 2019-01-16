Экономика
Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе UTairURA.Ru 05:48
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что создание региональной авиакомпании, проект которой прорабатывают Сбербанк и ВТБ по поручению правительства, на базе UTair не запланировано. Об этом он заявил «Интерфаксу» на Гайдаровском форуме.
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Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно, такого в планах.
— Герман Греф, российский политикURA.Ru 05:48
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Экономика
Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Экономика
Кудрин объяснил, как вывести Россию в топ-5 экономик мира
Чтобы российская экономика попала в топ-5 экономик мира, важно совершенствовать такие направления, как трудовые ресурсы, инвестиции, рост производительности труда.
Обновлено в 09:21
Экономика
Путин не удивился росту цен в начале 2019 года
Президент России Владимир Путин не увидел «ничего необычного» в росте цен в начале 2019 года, однако на совещании попросил чиновников правительства контролировать ситуацию с инфляцией, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:23
Экономика
Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной
Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 06:43
Экономика
Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:52
Энергетика
«Новатэк» отчитался об увеличении добычи и продажи газа
Добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,2% до 11,8 млн т. По предварительным данным, "Новатэк" реализовал 72,12 млрд куб. м природного газа, включая СПГ.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев
С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Саудовская Аравия планирует начать поставки СПГ в 2020 году
Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, может в 2020 году начать трейдинг сжиженного природного газа, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих в ходе деловой миссии РФПИ в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 15:57
Экономика
Клиенты Сбербанка с начала 2019 года смогут выдавать займы компаниям
Сбербанк в первом квартале 2019 года собирается запустить платформу для краудлендинга, через которую клиенты банка смогут выдавать займы компаниям.
Обновлено в 03:23
Экономика
Под электронный ключ: сделки с жилой недвижимостью перейдут в онлайн
Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон, рассказали «Известиям» в министерстве.
Обновлено в 16:02
Финансы
ЦБ видит варианты диверсификации золотовалютных резервов
Банк России видит варианты диверсификации резервов, в том числе за счет увеличения доли юаня, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 07:13
Финансы
Орешкин не видит резких перекосов на валютном рынке
В настоящее время на российском валютном рынке не наблюдается резких перекосов, как в сентябре 2018 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 08:56
Экономика
Собянин усомнился в росте роли малого бизнеса в экономике
Мэр Москвы Сергей Собянин не верит в возможность изменения структуры российской экономики.
Обновлено в 04:02
Экономика
Эксперты: Украина вошла в топ-10 по темпам роста числа миллионеров
Британо-американская консалтинговая компания Wealth-X спрогнозировала на Украине один из самых высоких в мире темпов роста числа долларовых миллионеров.
Обновлено в 10:53
Экономика
IT-разработчик Veeam Software привлек $500 млн
Швейцарский производитель программного обеспечения Veeam Software, созданный в 2006 г. Андреем Бароновым и Ратмиром Тимашевым, привлек инвестиции американского венчурного фонда Insight Venture Partners и пенсионного фонда Канады Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).
Обновлено в 10:00