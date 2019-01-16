Экономика

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе UTairURA.Ru 05:48

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что создание региональной авиакомпании, проект которой прорабатывают Сбербанк и ВТБ по поручению правительства, на базе UTair не запланировано. Об этом он заявил «Интерфаксу» на Гайдаровском форуме.
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Герман Греф
Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно, такого в планах.
— Герман Греф, российский политикURA.Ru 05:48

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Глава Югры: решение о создании региональной авиакомпании на базе UTair пока не принято

ТАСС12:05

Сбербанк отрицает создание региональной авиакомпании на базе Utair

Коммерсантъ07:29

Греф назвал глупостью статью о планах Сбербанка стать владельцем Utair

РБК06:47

Греф: создавать региональную авиакомпанию на базе Utair не планируется

Ведомости05:43

Греф опроверг создание региональной авиакомпании на базе «Ютэйр»

ПРАЙМ06:42

Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе UTair

URA.Ru05:48

Сбербанк не планирует создавать региональную авиакомпанию на базе «ЮТэйр»

Интерфакс05:05
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