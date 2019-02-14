Греф оценил риски из-за возможных санкций против РоссииВедомости 05:37

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает, что возможные новые санкции США коснутся крупнейших российских банков. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума.

с чего всё началось

Я бы не хотел оценивать степень этих рисков. Пока там крупнейшие банки не числятся. Насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет.

Риски в связи с возможным введением новых санкций США против России выросли, но пока они не касаются крупнейших российских банков, считает президент Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал журналистам в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум.

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