Политика
Греф оценил риски из-за возможных санкций против РоссииВедомости 05:37
Риски в связи с возможным введением новых санкций США против России выросли, но пока они не касаются крупнейших российских банков, считает президент Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал журналистам в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум.
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Я бы не хотел оценивать степень этих рисков. Пока там крупнейшие банки не числятся. Насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет.
— Герман Греф, российский политикАргументы и Факты 05:38
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