Греф оценил риски из-за возможных санкций против РоссииВедомости 05:37

Я бы не хотел оценивать степень этих рисков. Пока там крупнейшие банки не числятся. Насколько нам известно, каких-то конкретных планов на эту тему нет.

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