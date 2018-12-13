Экономика

Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Российская газета
05:20

Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Российская газета05:20
Герман Греф
Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.
— Герман Греф, российский политикОбщественное телевидение России 06:09

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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