Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным.

Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Экономика Экономика ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.

Экономика Экономика Morgan Stanley сократит свое присутствие в России Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.

Экономика Экономика «Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял ходатайство "Газпрома" об отказе от иска к СОГАЗу на сумму 1,9 млрд руб. Об этом сообщает "Интерфакс".

Энергетика Энергетика Бюджет России получил 5 тлрн рублей благодаря сделке ОПЕК+ Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Экономика Экономика «Роснефть» отказалась работать в Иране Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.

Экономика Экономика Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.

Финансы Финансы Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.

Экономика Экономика Аудитория рунета выросла на 3% за год «На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.

Экономика Экономика Доля россиян старше 60 лет составит 26% к 2030 году Демографы прогнозируют, что доля жителей России старше 60 лет составит почти 26% от всего населения страны к 2030 году, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Экономика Экономика VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы

Экономика Экономика Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.

Финансы Финансы ВТБ зафиксировал рекордную выдачу ипотечных кредитов По итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2% и составила 25,68%.

Экономика Экономика Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках Принятый закон предоставляет российскому правительству право определить перечень услуг аэропортов при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению нулевого НДС.