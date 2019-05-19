Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%Коммерсантъ вчера в 16:00

Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф. «В следующем году, ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, вполне реально увидеть ставки в 8%, а может быть, даже и ниже»,— сообщил глава Сбербанка.
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Греф: при инфляции ниже 4% ставки по ипотеке будут на уровне 7-8%

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News.ruвчера в 09:26

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ФАНвчера в 08:58

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Российская газетавчера в 09:43

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Вести.Ruвчера в 08:34
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