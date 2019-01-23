Финансы

Греф не исключает снижения ставок по ипотеке к концу годаLife.ru 01:50

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, будут снижаться к концу 2019 года. Пока же крупнейший российский банк не планирует менять ипотечные ставки.
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Герман Греф
По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать.
— Герман Греф, российский политикРИА Новости 01:02

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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