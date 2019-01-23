Греф не исключает снижения ставок по ипотеке к концу годаLife.ru вчера в 01:50

По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже. Мой личный прогноз, что к концу года в целом ставки могут пойти вниз и по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает, что ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, будут снижаться к концу 2019 года. Пока же крупнейший российский банк не планирует менять ипотечные ставки.

Греф не исключает снижения ставок по ипотеке к концу года

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