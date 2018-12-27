Финансы

Греф не исключает рост ставок банков в начале 2019 года
Коммерсантъ
03:31

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в начале 2019 года возможен рост кредитных и депозитных ставок, «как реакция на предпринятые уже меры регулирования Центробанков». Он отметил, что прогноза резкого роста ставок пока нет.
Коммерсантъ03:31
Герман Греф
У нас пока нет прогноза резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на предпринятые уже меры регулирования центробанков, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года.
— Герман Греф, российский политикБИЗНЕС Online 01:08

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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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