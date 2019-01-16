Политика

Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупциейКоммерсантъ 04:02

Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России. По его мнению, благодаря цифровизации можно обеспечить прозрачность принимаемых чиновниками решений.
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Герман Греф
Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление.
— Герман Греф, российский политикВести.Ru 09:07
с чего всё началось

Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией

Глава Сбербанка Герман Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России.
ТАСС03:26

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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