Экономика

Греф назвал основателя Baring Vostok честным человекомNews.ru вчера в 11:13

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал ситуацию с задержанием основателя компании Baring Vostok Майкла Калви. Он сказал, что знает фигуранта как честного и порядочного человека.
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Басманный суд Москвы продлил срок задержания основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви

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Греф: знаю задержанного основателя Baring Vostok как порядочного человека

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Что финансисты говорят о деле основателя Baring Vostok

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Греф надеется, что ситуация вокруг Калви окажется недоразумением

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Интерфаксвчера в 11:15
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Политика

Охранник Порошенко толкнул корреспондента «России 1»

Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика

Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Европейский союз не заинтересован в разрыве отношений с Россией.
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Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
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Кино

Умер сыгравший Гитлера в «Бункере» актер Бруно Ганц

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Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
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Происшествия

В ярославской колонии нашли новое видео с нарушениями

В исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославской области 16 февраля обнаружено видео, на котором зафиксированы нарушения со стороны заключенных и сотрудников учреждения, сообщила РБК руководитель пресс-службы УФСИН России по Ярославской области Анна Частухина.
Обновлено в 08:49
Политика

Сторонники «новой церкви» захватили еще один храм в Волынской области

Сторонники "новой церкви" в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), срезав замки, заявил представитель Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

«Уже нет смысла скрывать»: жена Башарова озвучила причину развода

Башаров женился на Елизавете Шевырковой в 2016 году, когда та была беременна. В 2018 году стало известно, что актер избивает жену.
Обновлено в 08:49
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Журналистка и сестра бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона Рейчел обнажилась в прямом эфире Sky News.
Обновлено в 07:25
Политика

Aurus принял участие в соревнованиях гаража особого назначения ФСО

Прокат на Aurus (проект "Кортеж") завершил февральские соревнования по скоростному маневрированию автомобилей гаража особого назначения ФСО России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о подрыве автомобиля со снайперами ВСУ на мине

Обновлено в 07:44
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян

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Украинские вандалы повредили звезду Вечного огня

Как установили в полиции, неизвестные украли часть ограждения мемориала и сломали металлическую звезду Вечного огня.
Обновлено в 08:00
Хоккей

«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева

Обновлено в 08:32
Общество

В Москве установлен температурный рекорд этой зимы

В пятницу, 15 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до плюс 2,9 градуса, что является рекордным значением для зимы 2018–2019 годов.
Обновлено вчера в 13:12
Транспорт

Водителям без гаража хотят запретить покупать авто

Госдума обсуждает инициативу, согласно которой гражданам запретят покупать авто при отсутствии гаража или парковочного места.
Обновлено в 06:34
Политика

Порошенко скопировал предвыборный лозунг у Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко использует лозунг, под которым президент России Владимир Путин шел на выборы в 2012 году: "Кандидатов много, президент - один!"
Обновлено вчера в 06:51
Единоборства

Боксеры Поветкин и Усик могут провести бой в мае в Чикаго

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В Париже и других городах Франции проходит акция «желтых жилетов»

Обновлено в 07:28
Происшествия

В Москве эвакуированы несколько ТЦ из-за сообщений о минировании

Обновлено в 04:15
Спорт

Федерико Пеллегрино выиграл спринт на домашнем этапе Кубка мира

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выиграл спринт свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в итальянской коммуне Конь.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД

Представители стран НАТО пропустили брифинг, на котором Россия продемонстрировала крылатую ракету 9М729, по поручению США.
Обновлено в 08:58
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На прохожих с крыши дома на Невском проспекте полился кипяток

Обновлено в 05:32
Музыка

Шнуров посвятил стихотворение конфликту Друзя и Бера

Напомним, ранее между Ильёй Бером и Александром Друзём возник серьезный конфликт, когда ведущий «Кто хочет стать миллионером» обвинил Друзя в желании его подкупить ради предоставления возможности выиграть.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М

Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
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Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства

Как подсчитала аналитическая компания RNC Pharma, за 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Пенс назвал невозможным защитить закупающие оружие у противника страны

Соединенные Штаты не смогут защитить страны-союзники, которые приобретают вооружения у потенциальных противников, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене, передает корреспондент РБК.
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Президент Албании призвал к сдержанности в ходе протестов в Тиране

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В Аргентине прошла церемония прощания с Эмилиано Салой

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России, член попечительского совета парка "Патриот".
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