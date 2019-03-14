Политика

Греф назвал главную проблему РоссииРБК 07:07

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос, что он считает главными проблемами России. Трансляция соответствующего мастер-класса велась на официальной странице форума в Facebook. Грефа попросили назвать три основных, на его взгляд, сложности.
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Герман Греф
Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17

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РБК07:07

Прямая трансляция: Греф проводит мастер-класс на конкурсе «Лидеры России»

Life.ru05:23
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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