Экономика
Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеровRambler News Service 07:16
Сбербанк является самым «лакомым куском» для киберпреступников, заявил глава банка Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Спорт
Загитова и Медведева поделили Гран-при
Помимо Загитовой и Медведевой, Россию на этапах Гран-при представят 15-летние Анна Щербакова и Алена Косторная, а также 14-летняя Александра Трусова, 22-летняя Елизавета Туктамышева, 16-летняя Софья Самодурова и 18-летняя Станислава Константинова.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Путин рассказал историю, за которую ему стыдно до сих пор
История произошла в начале 2000-х годов, когда государство находилось в сложном положении, рассказал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика
В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск
Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Наука
Создан первый управляемый силой мысли роботизированный манипулятор
Используя неинвазивный компьютерно-мозговой интерфейс (BCI), исследователи разработали первый в мире роботизированный манипулятор, управляемый силой мысли, а также демонстрирующий способность непрерывно отслеживать и следовать за курсором компьютера.
Обновлено вчера в 08:09
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине
Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Обновлено в 05:47
Политика
Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения по кибербезопасности у 75 банков
Банк России проверил в этом году 75 банков на соответствие правилам кибербезопасности.
Обновлено в 07:25
Происшествия
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09