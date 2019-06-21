Экономика

Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеровRambler News Service 07:16

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Сбербанк является самым «лакомым куском» для киберпреступников, заявил глава банка Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности.
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Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеров

Rambler News Service07:16

Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для киберпреступников

Банки.ру07:06

Греф: «тёмный» Интернет приносит миллионы новых вирусов ежемесячно

News.ru07:04
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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