Экономика
Греф назвал Сбербанк лакомым кусочком для киберпреступниковDP.RU 08:04
Сбербанк стал "лакомым кусочком" для киберпреступников. С таким заявлением в пятницу, 21 июня, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе Международного конгресс по кибербезопасности.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 04:44
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции
В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт
В подмосковном Солнечногорске МИСК в 2022 году построит эстакаду
Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "Московская инженерно-строительная компания" (МИСК) на строительство развязки рядом с индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
Обновлено в 08:40
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве
Обновлено в 06:29
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Общество
Открытие для судоходства участка канала имени Москвы отложено
Обновлено вчера в 09:17
Авто
Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен
В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Футбол
Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком сезона-2018/19
Болельщики «Уфы» признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона.
Обновлено в 08:41
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
На пляже в Петербурге произошла массовая драка
Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Политика
Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден
Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22