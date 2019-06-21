Экономика

Греф назвал Сбербанк лакомым кусочком для киберпреступниковDP.RU 08:04

Сбербанк стал "лакомым кусочком" для киберпреступников. С таким заявлением в пятницу, 21 июня, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе Международного конгресс по кибербезопасности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сбербанк ежедневно получает по 3 тысячи писем с вирусами и фишингом

Интерфакс08:23

Греф назвал Сбербанк лакомым кусочком для киберпреступников

DP.RU08:04

Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеров

Rambler News Service07:16

Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для киберпреступников

Банки.ру07:06

Греф: «тёмный» Интернет приносит миллионы новых вирусов ежемесячно

News.ru07:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Экономика

Заводы Ford в России продадут на торгах

Обновлено в 07:57
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

Обновлено в 04:44
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Политика

Трамп предупредил Иран об ударе

По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Футбол

Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Транспорт

В подмосковном Солнечногорске МИСК в 2022 году построит эстакаду

Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с ОАО "Московская инженерно-строительная компания" (МИСК) на строительство развязки рядом с индустриальным парком "Есипово" в Солнечногорском городском округе Московской области, говорится в пресс-релизе Минтранса Подмосковья.
Обновлено в 08:40
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Политика

Медведев пошутил о родной для африканцев жаре в Москве

Обновлено в 06:29
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Общество

Открытие для судоходства участка канала имени Москвы отложено

Обновлено вчера в 09:17
Авто

Модельный ряд Chevrolet NIVA будет расширен

В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA.
Обновлено в 00:00
Футбол

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком сезона-2018/19

Болельщики «Уфы» признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона.
Обновлено в 08:41
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

На пляже в Петербурге произошла массовая драка

Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Политика

Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден

Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное