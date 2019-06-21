Экономика

Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для киберпреступниковБанки.ру 07:06

Сбербанк является «лакомым куском» для киберпреступников, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
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Герман Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для хакеров

iReactor10:37

Греф: «тёмный» Интернет приносит миллионы новых вирусов ежемесячно

News.ru07:04

Греф назвал Сбербанк лакомым кусочком для киберпреступников

DP.RU08:04

Греф назвал Сбербанк самым «лакомым куском» для хакеров

Rambler News Service07:16

Греф назвал Сбербанк «лакомым куском» для киберпреступников

Банки.ру07:06

Сбербанк ежедневно получает по 3 тысячи писем с вирусами и фишингом

Интерфакс08:23
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Происшествия

Мать в Петербурге избила и покусала двоих детей

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые рассказали, что мать их била, кусала и вырывала волосы.
Обновлено в 11:43
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Музыка

Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Политика

МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, которые участвовали в задержании спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и их руководителей.
Обновлено в 11:08
Общество

Жителям Таилада запретят курить дома

Издание приводит статистику, согласно которой 33% курильщиков в Таиланде курят дома.
Обновлено в 10:16
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной

Бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман сегодня поделился с интернет-пользователями радостной новостью: он женился.
Обновлено в 10:31
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Общество

Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ

В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок.
Обновлено в 11:08
Игры

В Steam появился тег LGBTQ+ для игр соответствующей тематики

Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Общество

Педагогам выделили больше всего бюджетных мест в вузах

Тройка лидеров 2019 года по количеству мест, выделенных вузам за счёт госбюджета, выглядит так: "Образование и педагогические науки" - 62 с лишним тысячи мест, "Информатика и вычислительная техника" - почти в два раза меньше, 34,5 тысячи и "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" - 27,5 тысячи мест.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания

Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Общество

Канал имени Москвы дал новую течь

Заполнять водой аварийный участок собирались 3 июня, говорил он, добавляя, что пока он будет заполнен только на 4,3 м из стандартных 7,3 м. После завершения навигации планировалось сбросить воду, осмотреть всю дамбу и вести работы в межнавигационный период, уточнял Герман Елянюшкин.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Политика

США решили отговорить Индию от покупки российских С-400

Обновлено в 11:39
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

В день своего 82-летия телеведущий Николай Дроздов рассказал о съемках в передаче "В мире животных", из которой недавно ушел.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Выпускникам Военно-медицинской академии имени Кирова вручили дипломы

Обновлено в 11:30
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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