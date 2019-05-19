Экономика

Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономикиБудущее России. Национальные проекты 09:13

Рост ВВП России в текущем году будет слабым, но 2019 год станет годом раскачки для экономики на фоне начала реализации нацпроектов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "России-1".
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Греф назвал 2019 год раскачкой для российской экономики

ТАСС09:28

Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономики

Будущее России. Национальные проекты09:13

Греф: 2019-й станет для России годом экономической раскачки

Вести.Ru04:44

Греф назвал 2019-й «годом раскачки» для экономики России

Rambler News Service08:44
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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