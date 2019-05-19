Экономика
Греф назвал 2019 годом раскачки для российской экономикиБудущее России. Национальные проекты 09:13
Рост ВВП России в текущем году будет слабым, но 2019 год станет годом раскачки для экономики на фоне начала реализации нацпроектов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "России-1".
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