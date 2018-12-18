Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Интерфакс
06:42

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42

Подробнее о событии

Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг

Lenta.ru10:08

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

URA.Ru09:22

Герман Греф купил облигации Сберанка на 100 млн рублей

Коммерсантъ08:19

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

РБК07:02

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Финансы

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы

Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву финансовых гарантий на сумму $750 млн.
Обновлено в 13:21
Финансы

Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев

ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.
Обновлено в 08:56
Финансы

Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе

Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, закрывшись со значением 2350,29 пунктов.
Обновлено в 13:59
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы

Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет

Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы

Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту

Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы

«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн

Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы

Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн

Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей

В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы

Природный газ дешевеет на прогнозах теплой погоды - Julius Baer

После окончания зимы увеличение добычи покроет внутренний спрос, а экспорт СПГ позволит восстановить баланс на рынке.
Обновлено в 09:23
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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