Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, говорится в материалах банка. Сделка была проведена на Московской бирже в день запуска торгов этими облигациями - 13 декабря.

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