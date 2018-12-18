Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
ТАСС
06:10

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, говорится в материалах банка. Сделка была проведена на Московской бирже в день запуска торгов этими облигациями - 13 декабря.
ТАСС06:10

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Герман Греф купил облигации «Сбербанка» на 100 млн рублей

Накануне.Ru07:16

Греф купил 100 тысяч облигаций Сбербанка на 100 млн рублей

Вести.Финанс07:03

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

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Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10

Греф купил облигации Сбербанка за 100 млн рублей

DP.RU07:12
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