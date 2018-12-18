Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Интерфакс
06:42

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42

Подробнее о событии

Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг

Lenta.ru10:08

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

URA.Ru09:22

Герман Греф купил облигации Сберанка на 100 млн рублей

Коммерсантъ08:19

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

РБК07:02

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.
Обновлено в 19:12
Финансы

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы

Сильная просадка нефти не оставила шанса на рост

Ожидания замедления мировой экономики и давление со стороны возможного усиления антироссийских санкций не оставили шансов российским "быкам".
Обновлено в 02:10
Финансы

Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет

Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы

«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн

Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы

Россияне стали больше пользоваться банковскими переводами

Россияне в этом году удвоили переводы денег на карты друг другу, сообщил портал banki.ru За девять месяцев этого года жители страны перечислили на карты своим друзьям, коллегам и партнерам 19 триллионов 200 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:44
Финансы

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн

Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы

На крипторынке произошел всплеск роста

На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы

ФРС: миссия невыполнима

В публикации в WSJ говорится, что ранее ужесточение монетарной политики ФРС компенсировалось мягкой денежно-кредитной политикой (ДКП) в других частях света, но теперь этот фактор больше не работает.
Обновлено в 04:51
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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