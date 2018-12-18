Финансы
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.
Обновлено в 19:12
Финансы
Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют
Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы
Сильная просадка нефти не оставила шанса на рост
Ожидания замедления мировой экономики и давление со стороны возможного усиления антироссийских санкций не оставили шансов российским "быкам".
Обновлено в 02:10
Финансы
Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет
Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы
Россияне стали больше пользоваться банковскими переводами
Россияне в этом году удвоили переводы денег на карты друг другу, сообщил портал banki.ru За девять месяцев этого года жители страны перечислили на карты своим друзьям, коллегам и партнерам 19 триллионов 200 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:44
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
ФРС: миссия невыполнима
В публикации в WSJ говорится, что ранее ужесточение монетарной политики ФРС компенсировалось мягкой денежно-кредитной политикой (ДКП) в других частях света, но теперь этот фактор больше не работает.
Обновлено в 04:51