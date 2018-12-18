Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков.

Финансы Финансы Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.

Финансы Финансы Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.

Финансы Финансы Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать "очередной ошибки".

Финансы Финансы Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.

Финансы Финансы Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.

Финансы Финансы Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.

Финансы Финансы «Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.

Финансы Финансы На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.

Финансы Финансы На 65 млрд иен разместил «Газпром» облигации «Газпром» первым из российских эмитентов разместил выпуск под гарантию японского банка международного сотрудничества JBIC Десятилетние облигации объемом 65 млрд иен ($574 млн) разместил «Газпром» со ставкой купона в размере 1,01% годовых, сообщил журналистам вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

Финансы Финансы «Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.

Финансы Финансы По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.

Финансы Финансы На крипторынке произошел всплеск роста На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.

Финансы Финансы НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.