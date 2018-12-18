Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Финансы Финансы Цена нефти обновила минимум года и утянула вниз российские акции Инвесторы негативно отреагировали на закрытие американских индексов накануне на минимальной отметке с октября 2017 года, а также на снижение цен на нефть до минимума с октября 2017 года, ниже $57,5 за баррель сорта Brent.

Финансы Финансы Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы Саудовская Аравия надеется увеличить ненефтегазовые доходы в 2019 году Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн-Салман заявил, что королевство ожидает роста ненефтегазовых доходов в 2019 году, 18 декабря передает агентство Reuters.

Финансы Финансы Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей.

Финансы Финансы Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.

Финансы Финансы «Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.

Финансы Финансы Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.

Финансы Финансы На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.

Финансы Финансы «Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.

Финансы Финансы Банк России открыл монетную площадку в Омске Помимо Омска в числе первых городов сервис был запущен в Краснодаре, Самаре, Волгограде и и Казани.

Финансы Финансы Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития 17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.

Финансы Финансы По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.

Финансы Финансы На крипторынке произошел всплеск роста На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.