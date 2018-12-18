Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Интерфакс
06:42

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42

Подробнее о событии

Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг

Lenta.ru10:08

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

URA.Ru09:22

Герман Греф купил облигации Сберанка на 100 млн рублей

Коммерсантъ08:19

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

РБК07:02

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Финансы

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Финансы

Цена нефти обновила минимум года и утянула вниз российские акции

Инвесторы негативно отреагировали на закрытие американских индексов накануне на минимальной отметке с октября 2017 года, а также на снижение цен на нефть до минимума с октября 2017 года, ниже $57,5 за баррель сорта Brent.
Обновлено в 12:42
Финансы

Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 09:17
Финансы

Саудовская Аравия надеется увеличить ненефтегазовые доходы в 2019 году

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн-Салман заявил, что королевство ожидает роста ненефтегазовых доходов в 2019 году, 18 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:54
Финансы

Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту

По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей.
Обновлено в 06:00
Финансы

Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн

Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы

«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн

Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы

«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей

В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы

Банк России открыл монетную площадку в Омске

Помимо Омска в числе первых городов сервис был запущен в Краснодаре, Самаре, Волгограде и и Казани.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Повышение ключевой ставки не отразится на прогнозе Минэкономразвития

17 декабря 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что действующий прогноз его ведомства остаётся в силе, несмотря на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 7,75%. годовых.
Обновлено в 03:49
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

На крипторынке произошел всплеск роста

На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы

Максимальная сумма льготных займов для промышленников выросла вдвое в Москве

«Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Обновлено в 07:37
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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