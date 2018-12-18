Герман Греф – глава Сбербанка – приобрёл облигации крупнейшей кредитной организации России на 100 млн руб. Эта операция была совершена ещё 13 декабря, передаёт "Интерфакс". По данным агентства, которое ссылается на официальный сайт Сбербанка, Греф стал владельцем 100 тыс. ценных бумаг банка.

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