Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Интерфакс
06:42

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42

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Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

URA.Ru09:22

Герман Греф купил облигации Сберанка на 100 млн рублей

Коммерсантъ08:19

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

РБК07:02

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн руб

ПРАЙМ06:37

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
Финансы

Рубль незначительно растет к доллару и евро

В понедельник, 17 декабря, рубль практически не меняется к евро и умеренно растет по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы

Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать "очередной ошибки".
Обновлено в 09:05
Финансы

Рынок акций РФ открылся падением почти на процент

Торги во вторник фондовый рынок России начал в минусе на фоне негативных внешних сигналов.
Обновлено в 02:03
Финансы

«Совкомфлот» привлек у консорциума банков кредиты на $264 млн

Группа «Совкомфлот» (на 100% принадлежит государству) заключила с консорциумом из пяти банков соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии на $264 млн сроком до шести лет.
Обновлено в 06:01
Финансы

Россияне стали вдвое чаще переводить деньги с карты на карту

Перечисление с карты на карту стало обычным делом для россиян: за год объем таких операций вырос вдвое, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, сообщили в банках из топ-30.
Обновлено в 06:33
Финансы

«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» составила 15,3 млрд рублей

В начале декабря ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению банком «Агросоюз» выявила признаки вывода активов из кредитной организации на сумму более 7 млрд рублей.
Обновлено в 03:26
Финансы

Эксперты рассказали, каким будет курс рубля к концу декабря

По мнению эксперта, курс доллара к концу недели дойдет до отметки в 66,2 рубля.
Обновлено в 06:16
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

Риски новых санкций переходят в 2019 год

Риски новых санкций не ушли с радаров и будут продолжать оказывать давление на российский рынок в течение 2019.
Обновлено в 08:40
Финансы

Курсы криптовалют замедлили темпы роста

Курс EOS повысился за сутки на 21,7%. В настоящее время он составляет 2,4 доллара. Капитализация четвертой криптовалюты - 2,1 млрд долларов.
Обновлено в 05:00
Финансы

Алтайские пенсионеры получат две пенсии в декабре

До конца года пенсионеры получат пенсии и за декабрь 2018-го, и за январь 2019 года, сообщил 18 декабря на пресс-конференции руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов.
Обновлено в 07:11
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Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах

Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы

Аксаков объяснил, почему Россия до сих пор кредитует США

На фото: глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков Уже второй месяц подряд Банк России незначительно увеличивает вложения в казначейские облигации США: в октябре на 210 миллионов долларов, в сентябре - на 400 миллионов долларов.
Обновлено в 06:25
Финансы

Максимальная сумма льготных займов для промышленников выросла вдвое в Москве

«Меры по увеличению возможных сумм займов стали ответом на многочисленные запросы компаний, которые хотят реализовать инвестиционные проекты, требующие значительного финансирования», – цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.
Обновлено в 07:37
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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