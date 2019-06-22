Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в РоссииВедомости вчера в 10:29

В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

с чего всё началось

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