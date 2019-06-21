Финансы
Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в РоссииВедомости 10:29
В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфакс09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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