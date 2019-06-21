Финансы
Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитовИнтерфакс 09:53
На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
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В России могут ужесточить регуляторные ограничения по выдаче потребительских кредитов, но запрета их выдачи не будет, считает глава Сбербанка Герман Греф.Интерфакс09:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:29, Вашингтон
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.
Обновлено в 05:36
Футбол
Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Футбол
Самедов уходит из «Крыльев Советов»
Обновлено в 14:56
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране
Заместитель главы украинского правительства Вячеслав Кириленко предсказал новый «языковой майдан» в стране.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Foxconn призывает Apple перенести производство из Китая в Тайвань
Глава совета директоров тайваньской компании Foxconn Терри Гоу обратился к руководству Apple с призывом перенести производство своей техники из Китай.
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен
В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Политика
США предупредили Иран о планируемом ударе
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика
Россию обвинили в притеснении последователей «Свидетелей Иеговы»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:45
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Наука
Олени эволюционировали, чтобы выжить в морозные арктические зимы
Новое исследование показывает, как олени эволюционировали, чтобы справиться с этими тяжелыми условиями.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак
Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено в 07:31
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18